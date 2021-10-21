台北市林森北路、民生東路口昨(20日)晚間10時許發生嚴重車禍，警政署3線3星警政委員，也是前台南市警局長周幼偉的23歲兒子騎乘機車，疑似高速撞上64歲新北一名廖姓土方大亨駕駛的白色勞斯萊斯「魅影」千萬轎車，彈飛到轎車擋風玻璃上再重摔落地，血胸昏迷，機車當場爆炸起火燒剩骨架，周男送醫後昏迷指數一度只有3，上午已經回復到9。

廖姓土方大亨駕駛的白色勞斯萊斯「幻影」千萬轎車，彈飛到轎車擋風玻璃上再重摔落地，血胸昏迷，機車當場爆炸起火燒剩骨架。(戴志揚翻攝)

廖姓土方大亨駕駛的白色勞斯萊斯「幻影」千萬轎車，彈飛到轎車擋風玻璃上再重摔落地，血胸昏迷，機車當場爆炸起火燒剩骨架。(戴志揚翻攝)

據了解，受傷的機車騎士，是警政署警政委員周幼偉的兒子，送醫時一度昏迷指數僅剩3，昨晚急救已恢復至6，經過醫院搶救後狀況稍有好轉，目前已經回復到9。

初步調查，勞斯萊斯駕駛均無酒駕。周姓男子騎車行駛至林森北路左轉向南時，與沿民生東路西往東的勞斯萊斯發生碰撞，隨即起火，警消到場後，迅速將火勢撲滅。

廖姓土方大亨駕駛的白色勞斯萊斯「幻影」千萬轎車，彈飛到轎車擋風玻璃上再重摔落地，血胸昏迷，機車當場爆炸起火燒剩骨架。(戴志揚翻攝)

由於該路口並不大，究竟是如何肇事，導致機車油箱破裂、漏油起火，連勞斯萊斯的車頭水箱罩也半毀，警方正調閱監視器釐清原因。