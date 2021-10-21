歐洲股市周三收高。雀巢的強勁業績帶動了其他食品飲料公司的上漲，並且也彌補了開雲集團(Kering)和艾司摩爾(ASML)令人失望的財報所帶來的下跌。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.49點或0.32%，為470.07點，收在近六周的高點。石油股也追蹤了油價微幅上漲而走高。德股僅上漲0.05%，落後多數夥伴股市。

雀巢大漲2.66%，報115.9瑞士法朗。強勁咖啡銷售和售價上揚，帶動該瑞士食品巨頭第三季本業銷售成長6.5%，高於預期；雀巢並上調銷售展望。

歐股的食品飲料股領漲1.7%；該次指數前一日因法國食品廠達能(Danone)不佳業績而下滑。英荷公司聯合利華(Unilever)上漲0.8%，該公司預定周四公布財報。

時尚精品的開雲集團跌0.6%，報646.6歐元。旗下主力明星品牌Gucci因亞洲市場復甦放緩，銷售成長未如分析師預期。

英國投資諮詢公司TS Lombard下調法國和德國股市評級。由於兩國的汽車和精品企業在中國業務占比和押注較高，因此容易受到影響；但是對歐洲區域(股市)仍持有希望。

艾司摩爾跌3.8%，報657.1歐元。該晶片製造設備商對第四季的銷售預期沒有達到分析師預估的水準。

瑞士藥廠羅氏(Roche)雖然上季營收超預期，並上調全年展望，股價仍然下跌1.6%。

荷蘭塗料公司Akzo Nobel跌1.3%。原物料上漲和供應鏈問題，持續對該公司獲利造成影響；該公司並預期上述問題將持續到明年中旬。

採礦大廠力拓(Rio Tinto)跌3.3%。總部位於澳洲的力拓宣布75億美元減碳計畫，投資人擔心支出過高。

據Refinitiv最新數據，歐企預計第三季獲利成長47.6%，高於上周的46.7%預測。