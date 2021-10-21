高雄城中城大火，釀成46死41傷慘劇，在地的寶象建設21日表示，將捐款50萬元，慰問城中城大火之後，需要照顧的同胞，希望讓善意緩解傷痛，也為鹽埕盡一份心力。

寶象建設指出，我們也希望高雄的都市更新，能夠順利前進，啟動善的循環，全面提升市民居住的品質與市容，並進一步解決危老建築安全問題，不再讓悲劇發生。

寶象說，未來也將會積極投入都市更新與危老重建的行列，與大家一起創造更好的高雄，寶象願在此埋下善的種籽，期待在高雄城市開花結果。