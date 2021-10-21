高雄城中城賑災 寶象建設捐50萬元 10:192021/10/21 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄城中城大火，釀成46死41傷慘劇，在地的寶象建設21日表示，將捐款50萬元，慰問城中城大火之後，需要照顧的同胞，希望讓善意緩解傷痛，也為鹽埕盡一份心力。 寶象建設指出，我們也希望高雄的都市更新，能夠順利前進，啟動善的循環，全面提升市民居住的品質與市容，並進一步解決危老建築安全問題，不再讓悲劇發生。 寶象說，未來也將會積極投入都市更新與危老重建的行列，與大家一起創造更好的高雄，寶象願在此埋下善的種籽，期待在高雄城市開花結果。 高雄銀行捐助城中城火災事故100萬元 城中城惡火釀46死 高雄銀行捐助100萬 #寶象 #建設 #高雄 #都市更新 #高雄城中城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假災戶冒領遭識破 1.7億善款下周公布用途 04:102021/10/21 社會新聞 葉毓蘭》城中城大火證明高雄消防資源投入不足 09:182021/10/20 生活 醬油冰淇淋 50年豆油伯推新品 04:102021/10/21 地方新聞 城中城善款流向 綠議員「怕好事又被黑 」籲公開透明 10:302021/10/20 政治 高雄城中城大火 國泰金宣布捐款1500萬 17:432021/10/20 財經 萬聖節登場 變裝搞怪享優惠 04:102021/10/21 時尚消費 打零工男困城中城大火「已放棄求生」 見震撼一幕轉念救下4人 19:432021/10/20 社會 高雄低汙染工廠 在地隱形冠軍納管 04:102021/10/21 地方新聞 員林黃金帝國 急設管委會 04:102021/10/21 地方新聞 政策加持 成運電巴拚進國際 04:102021/10/21 證券．權證 高雄城中城大火奪46命後 陳其邁最新民調曝光 21:322021/10/20 政治 財經熱門新聞 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 黃金避險沒用了！專家爆抗通膨最殺武器是它「才剛創歷史天價」 - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 破千萬職缺找不到人！專家曝大缺工「悲慘結局」這2強國慘了 - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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