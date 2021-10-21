迎接遊客跨海來到，金門縣府觀光處在〈金門行動旅服系統〉推出「金門找金喜」集章贈獎活動，即日起至11／30只要在島上12個指定景區，開啟手機掃碼後玩遊戲、得金幣，金幣集愈多兌換獎品就愈多。
這12個指定景點包括清金門鎮總兵署、獅山砲陣地、南石滬公園、林厝砲陣地、西方老街在內，找到「金門找金喜QR Code導覽牌」，掃碼後與關主「阿特」擲骰玩比大小遊戲，就可獲得金幣，集滿一定數量金幣到配合活動店家兌換禮物，有文創小物、青草地冰棒、麵線、貢糖、一條根喉糖、特產店家消費抵用券等多種好禮可拿，數量有限送完為止。
丁健剛處長表示，去年11月推出的「金門行動旅服」系統，至今已超過106萬瀏覽頁數，不受疫情影響，使用率非常高。該處在疫情趨緩時舉辦集章贈獎遊戲，整合景點、業者優惠資訊，期待吸引更多遊客到店消費，也分享拿好禮的樂趣。
觀光處說明，「金門行動旅服」系統提供遊客最即時、最智慧化的「吃、住、買、玩、賞、行」旅遊資訊，藉由行動PWA平台技術，無須下載即能輕鬆使用，目前已有近400家業者加入，具有管理權限，可自主管理店家頁面，露出店家及優惠資訊，增加攬客機會。有興趣的業者請洽詢一站式服務專員，電話：082-323550。
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