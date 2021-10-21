美國22歲YouTuber蓋比（Gabrielle ”Gabby” Petito），8月底離奇失蹤後，被發現陳屍於國家公園，23歲未婚夫布萊恩（Brian Laundrie）被認為涉嫌重大，不過卻無端失蹤一個多月，警方也全力追緝中，未料男方卻傳出身亡消息，遺體也似乎被尋獲，消息曝光後震驚各界。

YouTuber蓋比7月和未婚夫布萊恩展開公路旅行，不過旅程結束後，卻只有布萊恩獨自返家，蓋比則是音訊全無，讓她的家人緊急報警求助，布萊恩也被列為「利害關係人」，沒想到警方找上門時，布萊恩卻不願配合調查，隨後表示要去自然保護區後，行蹤便下落不明，而蓋比的遺體在懷俄明州的國家公園被尋獲，確認遭到他殺，加上警方公布兩人爭吵後報警畫面，讓布萊恩的嫌移更加重大。

警方獲報後進行地毯式搜查，就連FBI都都發佈通緝令，甚至連布萊恩的雙親都加入搜索行列，沒想到在他失蹤超過1個月後，警方發現一具遺體，旁邊放著布萊恩的背包及筆電，雖然判斷身分應該是布萊恩，不過由於屍體難以辨認，得交由法醫驗明正身。

法醫表示蓋比的遺體被尋獲時，已經暴露在野外長達3至4周的時間，至於被問及遺體是否遭掩埋，或有毒物相關反應，他表示全案仍在調查中，無法透露太多細節，但確切死因為「勒斃」，至於這起謀殺案凶嫌是誰？是否又有其他人涉案？還是另有隱情?待執法單位調查完畢後就會公布。