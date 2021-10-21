新北市社區營造成果展今年受到疫情影響，從實體活動改為網路及社區小旅行，並以「新新厝邊生活」為主題，策劃10場線上活動及2場體驗小旅行，活動期間自即日起至11月15日，民眾上傳屬於自己的「新新生活點子」，就有機會獲得社區在地特色小禮。

新北市文化局表示，今年受疫情影響，2021新北社造成果展虛實整合系列活動，邀請超過10組社區營造團隊共同策劃10場線上活動，跨域串聯山海城的社區社群，彼此交流與對話。另以山、海、城社區小旅行，展現新北在地生活魅力，讓民眾更能認識彼此的生活，也看見擁有包容、多元、共好精神的New Taipei Lifestyle。

首次參與社造成果展的「遊境感知所」團隊代表葉俞君表示，籌備階段走進其他團隊場域，交換彼此的社區日常是最有趣的部分，這個過程就像帶著旅行限定的旺盛好奇心，挖掘意想不到的驚喜。

逾70歲的泰山大科社區資深新北社造人阿員姊則說，這次線上教學對她而言是全新體驗，因為過往都是面對面直接教學，首次改由網路途徑，她每天都在想怎麼做線上教學的細節，盼能達到與現場一樣的教學效果。

10場線上體驗包含汐止金龍市場導覽、中和新住民的東南亞料理教學、新店暗坑文化秘辛分享、三芝型染日曆教學等，而平溪菁桐團隊則將礦工阿嬤的故事導入Gather Town，帶大家玩實境解謎。

2場在地體驗鎖定新莊、北海岸等區域，分別為「夜幕降臨，新莊時間靜止：散步清朝河港、夜訪地藏庵、深入都會叢林的人與水岸」，與「北海岸的真空練習：跟著潮汐呼吸、沙洲中耙文蛤、三芝型染年曆」。2條路線都由多個鄰近社區共同設計規劃，強調共創與實驗精神。

詳情可上請上2021新北市社造成果展「新新厝邊生活」活動網站https：／／meet-newwwwtaipei.life或 文化局臉書 https：／／www.facebook.com／e7summer 查詢。