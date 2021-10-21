帛琉政府再度放寬台帛旅遊泡泡入境規定，即日起由台灣往返帛琉的旅客，只要持有1劑世界衛生組織（WHO）與美國食品藥品監督管理局（FDA）核准疫苗的施打證明，另包括高端疫苗在內，將可入境帛琉免隔離，並且不硬性要求一定得在帛琉施打第2劑。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均表示，帛琉的疫苗覆蓋率已達97％，甚至有準備打第3劑的規劃，加上台灣防疫成果佳、疫苗覆蓋率大幅提升，因此再度放寬規定，也期待有助於更多旅客前往帛琉旅遊。

雷均說，帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟以來相當成功，有2000多名旅客前往帛琉旅遊，所有人在國門的PCR檢驗都是陰性，代表來回都沒有問題，雙方表現有目共睹。因此，希望接下來能看到航空業增班，以及高雄直飛帛琉的航班核定，讓更多中南部的旅客方便到帛琉旅遊。

雷均指出，帛琉雖然沒有硬性要求旅客要完整接種疫苗，但若旅客未施打第1劑疫苗以及欲施打第2劑，帛琉衛福部仍可免費提供莫德納疫苗。