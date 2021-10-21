國3南下屏東端2小貨車超載追撞，7人受傷有人顱內出血。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國3南下屏東端2小貨車超載追撞，7人受傷有人顱內出血。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國3南下屏東端2小貨車超載追撞，7人受傷有人顱內出血。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國道3號南下398.7公里（屏東交流道）21日凌晨3點40分發生一起嚴重車禍，28歲黃姓男子駕駛小貨車疑未注意車前動態而追撞30歲黃姓男子開的小貨車，2車隨後撞上中央分隔島共造成7人受傷，當中58歲鄭姓男子顱內出血已轉院高雄長庚搶救；警方指出，28歲黃男開的小貨車疑因要參加民俗活動而超載10人，將對此開罰。

國道第五警察大隊指出，21日3時43分，28歲黃男駕駛小貨車行經國道3號南向398.7公里處時，疑因未注意車前動態，追撞前方30歲黃男駕駛的小貨車，碰撞後2車都失控滑行撞上中央分隔島，最後肇停於內側車道。

警方說，28歲黃男開的小貨車疑因要前往參加民俗活動，而有嚴重超載狀況，除車廂內3人外，蓬式車斗內還有10人，因而整起車禍造成28歲駕駛及乘客共7人受傷，但全部意識清楚，分送屏東醫院、屏東保健醫院及屏東基督教醫院診治。

而屏基指出，58歲鄭姓男子顱內出血、血胸、氣胸，轉高雄長庚；60歲陳姓男子頭部兩處撕裂傷、額頭血腫，但經電腦斷層檢查後目前無恙，觀察中；20歲孫姓男子頭部撕裂傷、目前無大礙，觀察中。

至於28歲黃男超載一事，警方說，將依據道路交通管理處罰條例第30條1項規定：汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方說，該起事故於5時44分排除，全線恢復通車，兩造當事人酒測值均為零。