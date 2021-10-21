2021年遇到了6星逆行的惡劣星相，導致諸事不順，而10月即將進入尾聲，諸星陸續開始恢復順行，《網易》網站指出，雙魚座、處女座、天蠍座在10月下旬後開始轉運，3星座熬過劫難、大運將至，會被橫財追著跑。

雙魚座

前段時間雙魚座在工作和事業上容易出現大起大落、生活艱難的情況。10月病宮將得到「西子」幸運星的加持，讓大運降臨。若機緣把握得當，將轉危為安。此外，雙魚座在早期的職業生涯中經歷過坎坷，但隨著經驗的增長，未來會順利發展，而變得富有。

處女座

處女座的人有強烈的責任感，特別是為了家人非常努力，不知不覺承擔許多責任。10月下旬處女座會收到德吉星的照耀，迎來各種好運。而他們會趁運勢越來越好的時後緊抓住機會，像是許多很好的投資機會，只要處女座不放過，他們一定會成為非常有錢的人。

天蠍座

天蠍座其實不乏福氣，生活中經常有貴人幫助。所以到了年末，天蠍座不孤單也不缺錢，生活安逸又幸福。10月開始這個運勢會更「猛」，人生的理想雖然遙不可及，但一到年底，它們會被塗上濃烈而多彩的筆觸，所有的願望都會一一實現。