教育部今天公布「111學年度特殊選才招生計畫」，今年共有54校534學系參與，提供1518個招生名額。學生以「特殊選才」管道升學，不用考學測，但他們必須有特殊才能或專長，適合特定領域表現出色、但非每科都擅長的學生報考。

為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷（如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等）的學生順暢升學，教育部自104學年度起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，自107學年度起特殊選才招生已納入正式入學管道。詳細資訊可上大學多元入學升學網網站（http：／／nsdua.moe.edu.tw／）查詢。

教育部在104學年第一年時僅核定12校39系在特殊選才管道招收53個學生，之後逐年增加，今年核定54校534個系招收1518名學生，創下歷年新高，占總招生名額的1.43％。111學年各大學特殊選才管道現已陸續接受考生報名，將在12月或1月放榜，是每學年最早進行的升學管道。

今年（110學年）錄取台大心理系的陳芊穎，是位罹患腦性麻痺的肢體障礙學生，她在高中老師協助下透過台大希望入學計畫錄取自己的第一志願，她期許未來能夠考取心理師執照，用言語帶給他人正向鼓勵，利用所學回饋社會。

今年錄取暨南大學資訊管理學系的簡齊君，高中時期參加多項專案開發競賽，並在「國際青少年創客發明展暨台灣選拔賽(IEYI)」獲得金牌。他得知特殊選才管道後，報考暨大資管系且順利錄取，他認為特殊選才管道，給予非學業表現有成就且學習慾望強的學生，得以藉由競賽成果證明自己的實力。

今年錄取逢甲大學機械與電腦輔助工程學系的余文凱，高職時加入鹿港高中汽車科，代表國家前往澳洲參加FLL機器人競賽獲得了全國第一的佳績，同時也考取汽車乙級技術士執照。他認為機械是車輛的根本，因此透過特選才管道進機械系，希望在大學期間學習更多相關知識，展現自己的專長，走出不一樣的道路。