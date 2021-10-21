民進黨發言人、台北市議員簡舒培，昨在台北市議會質詢時，要求身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，複誦蔡英文總統「四個堅持」，若不遵從就要向總統道歉。民眾黨祕書長謝立功今痛批，難道要擺脫中共同路人要用複誦的模式嗎？這是在搞文革嗎？質疑簡舒培角色錯亂，用議員的角色卻在做黨發言人的事情，要求簡舒培道歉。

蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，遭柯文哲揶揄是廢話，簡舒培昨日在北市議會轟柯，既然說這是廢話，那就把它一字不漏唸出來，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導唸課文」，但簡仍不斷逼迫，讓柯爆氣「就因為她這廢話我不想唸啦」。

對此，謝立功今批評，簡舒培用如此低劣的質詢方式，不僅無益市政，更分化台灣內部團結，難道不用道歉嗎？民眾過去早已多次透過聲明、臉書發文強調認同蔡英文總統「四個堅持」，為何還要強迫特定對象在議會複誦才算認同。

蔡英文總統2016年當選時曾表示，「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，謝立功質問蔡總統，當初說的話還算話嗎？

謝立功痛批，民主進步黨空有民主進步之名，實際上既不民主、更不進步，簡舒培是否角色錯亂，用議員角色在做黨發言人的角色，民進黨政府掌權後的墮落，我們相信，全台灣人民都看在眼裡。

民眾黨發言人楊寶楨說，民眾黨昨天提出強烈譴責，民進黨至今假裝沒看見，對得起民主進步嗎？民進黨現在走新威權體制路線，囂張跋扈大家都看在眼裡。

楊寶楨諷刺，民進黨政府真正落實的四個堅持，是堅持大內宣、堅持大撒幣、堅持打高端跟堅持沒有會議記錄，連行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，得意洋洋表示質詢前開會也沒會議紀錄，這是政府該有的樣子嗎？