全球疫情進入後期，經濟迎來強力復甦，但各國卻面臨缺工的大危機，美國與英國的狀況相對嚴重，經濟學家警告，勞動力短缺將加劇供應鏈中斷的時間，進而擾亂產品供應鏈運作，阻礙經濟復甦與成長。

CNBC報導，許多國家都在面對大缺工問題，美國與英國的慘況尤其明顯，美國政府在疫情提供優渥的福利政策，加上金融市場採取低利率的寬鬆貨幣政策，使得民眾就業意願偏低，且員工也不願意在企業人手短缺的狀況下就業，因為可能被迫處理更多的業務與工作量。

金融集團ING旗下經濟學家認為，勞動力市場在疫情後期出現嚴重改變，「邁入老年化社會，許多屆齡退休的人趁著疫情期間直接退休，另外，邊境與移民限制都造成勞動人口下降，且還在就業市場的勞工都希望能獲得高薪資，這可能使企業陷入掙扎。」

美國勞工部發布的最新數據顯示，8月有1040萬個職缺，而離職人數上升到430萬，寫下2000年12月以來的最高紀錄，最受影響的產業包括住宿、食品、批發貿易及教育業。

事實上，不只美國因此問題陷入困境，英國也受到脫歐與疫情造成的勞動力短缺衝擊，「除了社會的根本結構問題外，脫歐後的簽證規定讓有意在英國擔任低薪職位的其他歐盟民眾難以進入，這也代表英國很難從海外招聘員工。」

報導點出，不只歐美兩大強國為此傷神，世界上許多國家都面臨工人短缺的問題，這可能加劇供應鏈的中斷時間，關鍵行業將因缺乏勞動力與原物料停擺，擾亂當地與全球產品供應鏈，阻礙經濟成長並導致產品與消費服務短缺。