台中市幅員廣闊，為照顧偏遠地區居民，台中市小黃公車原有8條路線，今年再新增7條路線，目前共計有15條公車路線，服務能量再提升。市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區受限載客數及路幅寬度，不適合一般公車系統進入，市府利用計程車當作公車，服務遍布山、海、屯區，以預約方式提供免費搭乘，服務高齡者或行動不便者。

市長盧秀燕指出，小黃公車上路以來受到市民歡迎，目前15路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區103里，並不斷擴大使用率，以預約方式提供民眾免費搭乘。

市長盧秀燕表示，小黃公車是公車，也是計程車，符合公車服務大眾特性，同時具備計程車機動性，可因應路況深入偏遠地區。此外，她也感謝交通部公路總局補助經費，讓小黃公車順利推動，以較市區公車舒適的計程車提供更優質服務，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，也能節能減碳，市府未來也會持續盤點路線及點站，實現台中市任意門交通政策，並結合捷運、台鐵、公車、小黃公車、iBike等交通運輸服務，讓市民朋友在交通工具使用上轉換自如。

台中市長盧秀燕日前參加小黃公車新增路線記者會，並與運將們合影。（台中市政府提供）

市府說明，去年台中市小黃公車共有8條路線，包括黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，行駛於豐原、東勢、太平與霧峰地區；今年新增7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸，自7月20日起以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

為落實防疫，呼籲民眾搭乘小黃公車等大眾運輸務必遵守防疫規定，除全程戴口罩外，也儘量減少交談並禁止飲食，保護自己也守護他人；若民眾有發燒、咳嗽或呼吸道症狀等，應立即前往醫院求診並做好防護措施，切勿搭乘小黃公車等大眾運輸工具，避免感染他人。

市府提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，更多詳請可參考交通局網頁。