臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

勞動部近日公布2020年主要國家年總工時統計，台灣就業者年總工時為2021小時，在全球40個國家中排名第4、在亞洲國家中僅次新加坡排名第2；台灣年總工時相較2019僅減少6小時，進步遠遜亞洲各國，更大輸英國減少170小時、法國減少109小時。消息一出引發熱議，網友諷刺：「果然有政府會做事。」

《中國時報》16日報導指出，據勞動部統計，我國年總工時為2021小時，相較2019年僅減少6小時，相較亞洲主要國家如新加坡的降低36小時、南韓的減少59小時、日本的降低46小時等相差甚遠。

報導進一步表示，新加坡2020年年總工時達2288小時，為全球40個統計國家中最多、墨西哥則有2124小時；我國就業者年總工時雖為2021小時，排名與往年相差無幾，但若與2019年比較減少的工時，我國僅減少6小時，相較如英國減少170小時、法國減少109小時卻差距甚多。

此消息在網路引發熱議，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「果然有政府會做事」、「薪水排第幾？」「工時長沒關係，可悲是薪水20年幾乎沒漲到甚麼，但房價、物價倒漲不少」、「誰叫勞工是小英心中最軟的一塊」然後還窮忙，最後乾脆躺平、「再這樣搞下去很快就到第一名了」、「你們要自立自強啊，去跟你老闆說啊」、「正版台灣之光」。