伊斯蘭代表以故事舉例說明水對於人類的重要性。（圖截取自Global Center on Adaptation網路會議）

會議主持人介紹並邀請心道法師分享觀點。（圖截取自Global Center on Adaptation網路會議）

由全球適應中心（GCA）、ICOMOS國際水資源與文化遺產委員會（ISC Water）、巴西國際水資源與跨學科中心（CIRAT Brazil）和歐洲正義與和平委員會聯合主辦的「氣候適應下的水資源與靈性」國際會議，台灣時間10月19日晚上7點舉行，靈鷲山開山住持暨世界宗教博物館創辦人心道法師應邀參加，提及宗教共通的靈性如水一樣，可以灌溉多元連結、共濟相依的生態；呼籲人類從靈性生態的角度出發，放下私慾與武器、停止掠奪與戰爭，集體愛地球，讓地球可以呼吸與得到滋養。

水是生命之源，是人類賴以維持生命、健康、經濟與生態系統不可缺少的要素。在社會與宗教中發展許多和水相關的觀點、儀式。此次舉辦「氣候適應下的水資源和靈性」國際網路會議，起源於當前地球氣候變遷下，水資源將面臨乾旱、洪災、汙染等挑戰，期望透過政治層面、專業領域與宗教領袖之間跨領域的共同對話，收集多方意見後找出最佳的實踐對策。

會議邀請世界各地宗教與專業代表，來自丹麥的天主教代表Maria Hammershoy以圖片及數據展示目前北歐水資源概況，提到氣候變遷造成極圈冰層融化，海平面正在持續上升，天主教從羅馬教廷到各個教會，也參與各種推廣活動，讓人們關心水資源問題。

心道法師以佛教《華嚴經》所說「一即一切、一切即一」指出，佛法是回歸靈性本來，了悟萬物乃同根同源生命共同體。人心離開了清淨純善，造作諸惡，破壞了地球結構體、顛覆了生態平衡。只有造作者覺醒，人類共同生存的危機，才有化解的希望。

心道法師提出具體作法：「所有的覺醒要從教育做起。」創辦生命和平大學就是建立推動靈性生態的全球性教育平台，尊重萬物存在的價值，包容彼此生存的空間，以博愛給予所需，互濟共生，建立和諧永續而具有復原力的循環。期望大家一起走在愛地球的覺醒道路上，讓地球平安、生態永續。

伊斯蘭代表Hasan Shikoh引用《可蘭經》內容，表示水並非私有的資源，無法獨佔，必須懂得謙卑與分享，不浪費。印度代表Valériane Bernard發言時說，生態資源固然重要，但靈性更為重要，在面對水資源，要懂得尊重每一個生命。