據《美聯社》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）20日批准接種莫德納與嬌生疫苗的美國民眾，可施打加強針。FDA補充，舉凡符合施打加強針資格的民眾，可混打他種疫苗以維持最佳防護力。

報導分析，這項決策讓美國在推廣疫苗加強針上跨出一大步。事實上，美國已於9月開放輝瑞疫苗施打加強針；但在更多人捲起袖子接種之前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）還須在當地時間21日召開專家諮詢會議，以拍板加強針施打的資格與接種時間。

根據這項最新措施，美國民眾施打加強針的人數將增加數百萬人；特別是開放混打將讓民眾更容易獲得加強針，而這也讓對部分品牌副作用心有餘悸卻仍想接種疫苗的人，能夠獲得疫苗的保護。

具體來說，FDA允許老年人與其他因健康因素、工作或生活環境而處於高度感染風險的人，接種第三劑莫德納疫苗的施打。施打時間可能是最後一次接種的6個月後。

此外，第三劑最大的變化莫過於研究數據顯示，莫德納加強針僅需前兩劑的一半劑量便足以再次提高免疫力。

至於嬌生疫苗，FDA則表示不論年齡大小，可在接種第一劑後的2個月後接種第二劑。

兩款疫苗的時間之所以不同，是因為疫苗的製造方式不同，接種計畫也不同。嬌生疫苗的間隔時間較短，是因為其有效性較完整接種2劑輝瑞或莫德納疫苗的人低。

關於混打，FDA則表示不論人們先前接種哪種疫苗，都可選擇其他品牌的加強針。開放混打是為了加速加強針的施打；特別是療養院等機構，隨著時間推進，混打可以讓民眾盡快接種加強針，以維持防護力、避免大規模感染。

FDA官員補充，考量到許多人甚至會忘記自己接種哪種疫苗，開放混打讓加強真的施打方針能更靈活；不過，大部分人還是會選擇施打與先前同一款的疫苗。

FDA解釋，另一個促成政府開放混打的原因，來自於一項針對不同疫苗加強針混打的研究結果。研究結果指出，不論哪種疫苗，加強針採取混打都能提高中和抗體的水平。

該研究還顯示，第一劑選擇嬌生疫苗的人，如果第二劑選擇輝瑞或莫德納疫苗，效力會比選擇嬌生疫苗的人來得強。不過，該研究沒有測試莫德納加強針。

但官員也強調，現階段優先要務還是要為6500萬尚未接種疫苗的民眾，施打第一劑疫苗。不過，有跡象顯示，疫苗對輕度感染的效力正減弱，因此有必要加速加強針的推廣。