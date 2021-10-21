內政部長徐國勇 (吳家豪攝)

內政部次長陳宗彥日前主持指揮中心例行記者會時表示「不知道『大陸』是哪個國家」，外界有部分解讀是「內政部長卡位戰」。內政部長徐國勇今日赴立院備詢前受訪表示「大陸有美洲大陸、非洲大陸，不要問我這個問題，大家心裡都知道」，這沒什麼好評論的。

另有關板橋浮州合宜住宅在2018年交屋後，法拍案頻傳，有7成疑似假債權、真買賣，利用法拍手法，規避閉鎖期轉售牟利。監院對此糾正內政部並函送偵辦。

徐國勇表示，此案是他上任前就有的事，自己一上任就發現這個問題，內政部是主動移送法辦，一切依法辦法。