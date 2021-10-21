劉嘉玲、梁朝偉是演藝圈著名的模範夫妻，小倆口在2008年步入禮堂、結婚13年，感情恩愛如一日，對婚姻生活低調的小倆口，近日則被陸媒直擊，兩人現身日本料理店聚餐，而用餐結束後，劉嘉玲還小鳥依人般地挽著梁朝偉手臂，夫妻互動閃爆。

劉嘉玲、梁朝偉近日被微博娛樂博主直擊，夫妻倆現身日本料理店聚餐，梁朝偉身穿灰色T恤和黑色短褲，穿搭相當隨興，心情不錯的梁朝偉有說有笑、大方和工作人員合照，而用餐結束後，劉嘉玲先行離開，梁朝偉則在餐廳門口親切地和眾人道別。

心情不錯的梁朝偉有說有笑、大方和工作人員合照。（圖／取材自娛樂圈趙大明白微博）

雖然劉嘉玲、梁朝偉一前一後離開，不過兩人走在街頭時，不但會互相等待對方，劉嘉玲則卸下平時的霸氣形象、小鳥依人般地挽著梁朝偉手臂，小倆口低調曬恩愛超閃，也讓外界見識到，13年的夫妻感情依舊緊密、恩愛。

梁朝偉、劉嘉玲不但會互相等待對方，劉嘉玲還小鳥依人般地挽著梁朝偉手臂。（圖／取材自娛樂圈趙大明白微博）

梁朝偉內斂、話不多，劉嘉玲個性活潑、愛熱鬧，一路上很多人不看好這段婚姻，不過兩人以行動向外界證明，劉嘉玲和梁朝偉從交往到結婚，至今已攜手走過30個年頭，劉嘉玲不僅是梁朝偉的妻子，還是他的經紀人，對此，劉嘉玲日前則坦言，和梁朝偉工作難免有爭執、意見分歧，但多數的情況下，都是劉嘉玲讓著梁朝偉，她也感性說：「因為我想保護像他這樣很優秀的演員，因為他不擅跟人家打交道、溝通」，因此，劉嘉玲想為梁朝偉打開這扇窗。