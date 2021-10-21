高鐵宜蘭站選址問題一再拖延，問題也更加複雜，除了四城、宜蘭（台鐵）站、縣政中心站、羅東站等原本四個選址地點，如今又冒出「方案五」、「方案六」，宜蘭縣長林姿妙今（21）日表示，縣府建議「縣政中心站」的立場一直沒變，兼顧宜蘭縣東南西北的平衡發展，希望中央盡快核定，盡快協助發展宜蘭的交通建設。

林姿妙表示，對於高鐵宜蘭站的場址，宜蘭縣政府的立場一直都是縣政中心站，這個立場始終沒有改變，「縣政中心站」緊鄰宜蘭縣政府、宜蘭縣議會、宜蘭大學育成中心、

竹科宜蘭科學園區、水利會、地方法院、地檢署等行政中心，同時周邊的土地非常寬廣，又大多是農地，在辦理徵收時不會遭遇太大困難，也不會花太多的錢。

林姿妙表示，縣政府希望高鐵宜蘭站選擇「縣政中心站」方案，同時也尊重專業，希望中央能盡快核定。

身兼宜蘭市長及「高鐵延伸宜蘭促進會」會長的江聰淵，原先態度傾向宜蘭（台鐵）站，日前態度軟化，主動拋出宜蘭（台鐵）站以南、縣政中心站以北的「第五方案」，如今卻又突然冒出「第六方案」，他對此表示，不管是什麼方案，只要設站場址不影響鐵路高架的期程，他都樂於接受。

江聰淵進一步表示，未來的高鐵宜蘭站不要太突兀，站體高度不應超過17公尺，此外也應該將徵收面積減少到200公頃以下，保留更多的生產農地，同時未來進入環評階段時也會比較有把握。