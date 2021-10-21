鹽埕區城中城大樓，自上週14日深夜發生大火災情至今已屆一周，鹽埕警察分局同仁除火警當日協助消防人員投入搶救工作，待火勢撲滅以後，為保全火警現場跡證與住戶遺留家中的財務，隨即展開大樓的保全管制工作，分局動員內外勤同仁不辭辛勞日以繼夜的全心守護，及時安定了火警事件後住戶不安的心，也聊慰逝者對在世親人的掛念。

鹽埕警察分局同仁在轄內城中城大火投入搶救工作，為保全火警現場跡證與住戶遺留家中的財務，隨即展開大樓的保全管制工作，不辭辛勞日以繼夜的全心守護，。(鹽埕分局提供)

鹽埕警分局轄區城中城大樓火警事件發生迄今已屆一週，警察同仁不分內外勤，連續數日不分晝夜的派駐警力投入現場的保全維護工作，白天配合社會局與區公所成立聯合服務中心，於每日8時到下午17時協助受災住戶返家搬遷家中遺留財務與文書證件，晚上則協同保安警察大隊支援警力，進行現場保全警戒工作，防止宵小趁火打劫。

社會許多善心民眾與團體對於警方連日來辛勤投入災害搶救、家屬協尋、鑑識調查、案件偵辦、返家取物服務與現場保全維護工作表示感謝，紛紛主動至現場慷慨捐贈各項飲水、膳食補給物資。鹽埕警分局長蔡鴻文更是感念分局內外勤同仁，自火警發生至今，全數動員不分晝夜地積極投入救災與災後各項協助工作，對於執勤同仁的三餐、宵夜點心及飲水補充等能量照顧，更是一應俱全無微不至，確保分局執勤同仁能獲得充分照顧。30年一遇的大火，天人永隔的傷痛，小小的鹽埕，堅韌的續留著警民一心照護生者、撫慰亡者的大愛，這個痛我們一起受、一起過。