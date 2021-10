網紅杜納(Joey Turner)時常在社群平台分享生活,還曾參加過英國實境秀節目《The Only Way Is Essex》,擁有一票死忠粉絲,然而最近卻頻頻傳出他暴瘦的消息,原本適中的身材瘦到能夠看到骨頭,目測只剩下47.6公斤,讓粉絲相當擔心,然而他本人似乎不以為意。

據《太陽報》報導,杜納最近上傳的照片能明顯看見他瘦到剩皮包骨,雙頰更是消瘦到凹陷,看起來體重掉到只剩下7.5英石(約47.6公斤),但杜納卻十分滿意自己的身材狀態,還在IG發文寫下:「nothing tastes as good as skinny feels(沒有什麼比消瘦的滋味更好了)」。

杜納表示自己現在很健康、快樂,也有很多支持者,但報導內容推測,杜納很可能是患上厭食症,過去他在節目上的模樣曝光,可以看到儘管他的骨架很小,身材卻是標準精實,雙頰也是紅潤有肉的,對比現在瘦到像竹竿,臉型也瘦到下巴變超尖,整個身材比例乍看很奇怪。

杜納過去五官立體帥氣,如今卻變得太像骷顱頭,他的穿衣風格也開始改變,釋放出真實的自己,常以性感女裝示人,更染了五顏六色的頭髮,舉凡粉色、金色等都染過,更開始畫風格較強烈的妝,儘管活得更有自信,卻還是讓粉絲忍不住擔心他的身體狀況。