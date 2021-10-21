網紅杜納（Joey Turner）時常在社群平台分享生活，還曾參加過英國實境秀節目《The Only Way Is Essex》，擁有一票死忠粉絲，然而最近卻頻頻傳出他暴瘦的消息，原本適中的身材瘦到能夠看到骨頭，目測只剩下47.6公斤，讓粉絲相當擔心，然而他本人似乎不以為意。

據《太陽報》報導，杜納最近上傳的照片能明顯看見他瘦到剩皮包骨，雙頰更是消瘦到凹陷，看起來體重掉到只剩下7.5英石（約47.6公斤），但杜納卻十分滿意自己的身材狀態，還在IG發文寫下：「nothing tastes as good as skinny feels（沒有什麼比消瘦的滋味更好了）」。

杜納表示自己現在很健康、快樂，也有很多支持者，但報導內容推測，杜納很可能是患上厭食症，過去他在節目上的模樣曝光，可以看到儘管他的骨架很小，身材卻是標準精實，雙頰也是紅潤有肉的，對比現在瘦到像竹竿，臉型也瘦到下巴變超尖，整個身材比例乍看很奇怪。

杜納過去五官立體帥氣，如今卻變得太像骷顱頭，他的穿衣風格也開始改變，釋放出真實的自己，常以性感女裝示人，更染了五顏六色的頭髮，舉凡粉色、金色等都染過，更開始畫風格較強烈的妝，儘管活得更有自信，卻還是讓粉絲忍不住擔心他的身體狀況。