民進黨北市議員簡舒培20日在議會質詢時，怒逼台北市長柯文哲將蔡英文總統國慶演講中的4個堅持，要一字一句不漏唸出來，引起柯暴怒反擊「為什麼要我當小學生？我不想唸廢話！」北市副市長黃珊珊21日直言，不可把自己的想法強迫人家接受，這是沒必要的意識形態，不妥當。

黃珊珊說，台灣最珍貴的就是民主自由，更珍貴的是每人都有思想言論上的自由，即使備詢的首長，都應受到一定的尊重，沒人能強迫接受他人一定要接受自己的方式，議員雖有質詢的權力，但在台灣現狀下，言論自由是最寶貴東西。

黃珊珊說，若連基本的言論思想自由都要被壓制，這不是很民主，她也當過議員，質詢時該講、該罵都有，但不可用自己的想法，並利用質詢時間，去強制壓迫人家接受自己的方式，這沒必要、也不妥當，她尊重議員的質詢，但覺得沒必要操作「非藍即綠」等意識形態。

北市在本屆全國運動會出包，發生鐵人三項混合接力「漏報名」事件，黃珊珊說，這不是她的業管，但昨天質詢時，市府都有說明，市長有交代體育局要查清，若有任何錯誤，該處分就處分，做錯事就檢討，但沒人是故意做錯的。