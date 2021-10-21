南韓人氣女子天團TWICE，本月20日為慶祝出道6周年紀念，她們特地開啟直播大玩Cosplay與粉絲們同歡，讓粉絲們開心不已。另外，她們也不忘在官方IG上感謝粉絲多年的支持，其中來自日本的成員Mina一身火辣的透視裝，好身材立刻吸引網友們注意。

TWICE於本月1日發行英文單曲《The Feels》後人氣再度暴漲，正式進軍歐美娛樂圈，而她們即使宣傳新歌行程滿檔，依然不忘在20日晚間開直播與粉絲們歡慶出道6周年紀念。而活動中，除了因罹患恐慌症而暫時休息的定延難得露面，令粉絲們又驚又喜外，TWICE成員們還Cosplay成各種角色，就連夯劇《魷魚遊戲》裡的角色，也在直播中出現，逗得粉絲們哈哈大笑，直呼「太可愛了」。

活動結束後，TWICE成員們不忘於IG曬出照片再次感謝粉絲多年的支持，其中日籍成員Mina的貼文最受到網友的注意。只見她雖穿著黑色的大衣外套，但內搭蕾絲透視衣卻清晰可見，強光下甚至讓隱藏深溝若隱若現，讓粉絲們看了直呼「Mina的身材好辣」、「Mina真是美瘋了」、「隱藏的好身材」、「愛死你了」，吸引超過93萬人按讚。

接下來，TWICE還即將於11月發行第三張正規專輯《Formula of Love: O+T=<3》，並在IG上公開另一張甜美的烘培形像照，令粉絲們期待不已。