「台北熊好券」9月22日起開放民眾在台北通APP意願登記，從中午12點至下午6點湧入大量人潮，導致台北通系統出現異常，北市資訊局今舉辦檢討報告記者會提到，系統異常主因是「集中式資料庫架構耗盡資源」、「壓力測試不足」以及「硬體資源擴充不及」。對此，議員汪志冰痛批，資訊局在熊好券上路前都說已萬事俱備，沒做整合壓力測試，這樣的理由「真的很瞎！」

北市資訊局長呂新科指出，9月22日熊好券意願登記系統出現異常，主要是因台北通沿用台北卡3.0的集中式資料庫架構，在短時間內大量資料交換與熊好券系統交互作用，耗盡CPU運算資源；其次，因為熊好券系統結合台北通單一服務驗證，雖個別系統皆有壓力測試，但未實施整合壓力測試。

呂新科也提到，系統異常原因還有「硬體資源擴充不及」，原本規畫在今年9月1日完成硬體採購決標作業，但因全球晶片缺貨，國內並無現貨，國外設備要到年底才到貨。

不過，針對資訊局提出的檢討報告，汪志冰痛批，資訊局在熊好券上路前都說已萬事俱備，只欠東風，但登記當天就掉漆，疫情長達幾個月以來，振興是在可預期的範圍內，資訊局應該老早就要準備好，之前三倍券也是這樣滾動式修正，怎麼會沒做「整合測試」？這個理由太瞎了。

汪志冰怒批，台北市長柯文哲口口聲聲說台北市是龍頭，要打造智慧城市，熊好券剛要啟動，系統就搞不定，議員在預算上也很大方，數位化的預算一次就是好幾億，盼能讓北市有更好的建設，但北市府卻螺絲掉滿地，令人無法接受。

呂新科表示，9月22日當天成立緊急應變小組，依現有架構及系統資源挪撥，做第一階段擴容，待採購設備到貨，將做第二階段擴增作業；後續團隊也針對系統異常的原因做分析及檢討，

呂也提出後續解決方案，未來將採認證分級與服務分流，降低資料的交換必要性與次數。另外，以不同認證等級區別台北通服務項目所需資料交換次數； 並重整資料庫架構，將資料庫的讀寫功能分離，提升資料庫效能，增加台北通的反應速度。

最後，針對系統硬體擴充，呂新科說，硬體設備年底才會到貨，先條用市府現有的資料庫資源，並調整採購策略，而針對未做整合測試的部分，呂說，會將本次經驗納入SOP檢核項目，強化風險管控。

資訊局表示，熊好券意願登記在當天修復後，正常支援登記作業，截至10月14日總登記份數為466萬份，目前台北通APP會員人數已成長至166萬人。