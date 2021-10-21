疫情趨緩，舉國期盼數字持續下降，有機會降為一級，國門未開、國際旅客尚未入境之際，景文科大旅館管理系特別安排南強高職46位師生前往位於北市中山區的大倉久和大飯店，進行該校正努力發展的日式管家服務專業訓練與特色教育。

台北大倉久和大飯店屬於下在台灣唯一的重要據點，該日本Okura Nikko集團在日本國餒擁有50家休閒旅館、海外有25家據點提供正統優質的高級旅宿服務。

景文科大旅館管理系特別安排南強高職46位師生前往大倉久和大飯店，進行日式管家服務專業訓練與特色教育。（景文科大提供）

景文科大表示，本次特色學習活動，對於南強觀光科學生來說是非常新鮮的經驗，大倉久和飯店人力資源部總監張瓊文表示，公司的高層非常重視這次活動，希望藉此可以吸音更多的年輕學子加入該公司的行列，因此不但邀請旅居日本法國擔任專業日式禮儀服務訓練經理劉理惠擔任講師，講解日式餐飲與管家服務的精隨與竅門之外，進行飯店的設備參觀與解說之後還安排日式茶道的體驗與和果子品嚐的節目。

景文科大旅館管理系特別安排南強高職46位師生前往大倉久和大飯店，進行日式管家服務專業訓練與特色教育。（景文科大提供）

此外，特別加碼的是安排對日本文化有濃厚興趣的學生嘗試穿著和服的體驗，令人驚豔。