因「管理基礎架構服務事業」（Managed Infrastructure Service）訂單減少，IBM上季營收不及市場預期，受此打擊，周三盤後股價下跌逾4%。

IBM第三季合併營收年增0.3%，為176.2億美元，不及市場預期的177.7億美元。經調整後，每股盈餘為2.52美元，大致符合市場預期的2.5美元。

IBM將於下個月分拆「管理基礎架構服務事業」。這個利潤較低、為IBM客戶提供技術支援的傳統部門，已經成為「藍色巨人」（Big Blue）獲利表現的一大拖累。近年來隨著IBM事業重心轉向雲端運算服務，這個傳統業務已經萎縮。

財務長James Kavanaugh接受媒體訪問時表示，在我們宣布分拆該部門的生效日期後，客戶在9月底暫停了所有新項目的活動，使公司營運受到衝擊。

該全球技術服務部門第三季營收年減4.8%，為61.5億美元。這個部門包括分拆之後命名為Kyndryl的業務。

財務長Kavanaugh亦表示，由於產品周期即將結束，系統事業部門面臨需求下滑。這個包括IBM大型主機在內的事業部門第三季營收減少12%。

傳統業務持續衰退迫使已有百年歷史的IBM將營運重心轉向可望帶來1兆美元龐大商機的混合雲事業上，盼藉此帶動增長，並強化迎戰亞馬遜和微軟的競爭力。

第三季IBM雲端與認知軟體部門營收年增2.5%，為56.9億美元，惟不及分析師預估的57.7億美元。Wedbush證券分析師Moshe Katri對此表示，IBM應該要高度成長的領域卻表現疲弱，這個比營收未能達標問題更大。