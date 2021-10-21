第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇今天（21日）上午開幕，大陸國台辦副主任龍明彪應邀出席致詞時表示，今年前三季，兩岸貿易額已達2395.2億美元，比去年同期增長29.8％，未來兩岸經貿合作與融合發展必將持續深化。

龍明彪表示，雖然大陸國內外環境依然錯綜複雜，存在不確定、不穩定因素，但是大陸經濟發展的動力強勁，前景光明。大陸經濟發展的良好態勢和制度治理體系、巨大市場規模、完整產業體系、豐富人才資源、優良營商環境等綜合優勢，有力推動兩岸經貿合作持續增長。

第十五屆湘台經貿文化交流合作會暨首屆海峽兩岸產業合作岳麓山論壇今天（21日）上午開幕。（藍孝威攝）

龍明彪以統計數字為例指出，今年前三季，兩岸貿易額已達2395.2億美元，比去年同期增長29.8％。1至8月分，台商投資大陸比去年同期增長6.3％。一批投資規模大、科技含量高的項目相繼落地。

「所以說，十四五規畫綱要和2035年遠景目標推進實施，兩岸經貿合作定能乘勢而上，更上一層樓。兩岸融合發展也必將持續深化，更多的造福兩岸同胞。」龍明彪呼籲，廣大台商和台企應該把握新發展階段的新機遇，主動適應新發展理念，積極融入新發展格局，參與高質量發展，加快轉型升級，與大陸同發展共進步。

龍明彪表示，今年是大陸十四五規畫開局之年，立足新發展階段，貫徹新發展理念、積極構建新發展格局，推動高質量發展。今年前三季，大陸經濟運行有效應對疫情影響和外部環境變化，總體呈現出穩中加固、持續向好的態勢。

「大陸內需市場表現亮眼，出口高速增長，GDP比去年同期實現9.8％的增長，增速位居世界主要經濟體首位。」龍明彪指出，今年前三季貨物進出口總額28.32兆元（人民幣，下同），比去年同期增長22.7％。社會消費品零售總額31.8兆元，比去年同期增長16.4％，成為全球增長最快的內需市場。

龍明彪表示，大陸的戰略型新興產業和高技術製造業生產增速均高於整體規模以上工業增速，高技術服務業經濟貢獻值不斷提升，中西部地區增長動能充足，固定資產投資增速快於東部地區。投資結構愈加優化。

龍明彪表示，一帶一路建設和京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等國家協調發展戰略穩步推進。陸海內外聯動，東西雙向互濟的開放新格局正在形成。

龍明彪表示，大陸政府將按照習近平總書記「以通促融，以惠促融、以情促融」的重要指示要求，持續推動兩岸經貿交流合作，深化兩岸融合發展，不斷落實完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策。努力為台胞、台企提供更多的機遇、更優的環境、更強的保障、更好的服務。

龍明彪表示，湖南處於一帶一路和中部崛起的關鍵區位，經濟社會發展動力強、活力足、勢頭好。湘台歷史淵源深厚，交流交往廣泛，合作基礎扎實。湖南省委、省政府高度重視對台交流合作，公布《湘台59條措施》關於加快海峽兩岸產業合作區湖南建設的實施意見等政策文件，積極支持台商、台企在湘發展。

龍明彪表示，湘台會至今已舉辦15屆，本屆還創新舉辦海峽兩岸產業合作岳麓山論壇。相信多項活動的舉辦，將有力地促進湘台交流合作融合發展。中央台辦、國務院台辦將一如既往地大力支持湖南對台工作，希望台商、台企更多的關注湖南、造訪湖南、投資湖南。在三湘大地上，發掘商機，扎根發展。

在致詞結束前，龍明彪重申，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。在中華民族強起來的今天，沒有任何人、任何勢力能夠逆轉中華民族偉大復興的歷史進程。沒有任何人、任何勢力能夠阻擋祖國必然統一的歷史大勢。

龍明彪重申，大陸政府將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，和在紀念辛亥革命110周年大會上的重要講話精神，堅持和平統一一國兩制的基本方針，堅持一個中國原則和九二共識，堅定推動兩岸關係和平發展、融合發展。

龍明彪呼籲，希望廣大台商朋友站在歷史正確的一面，與大陸同胞攜手同心，維護和平發展，反對台獨分裂活動，順應歷史大勢，共擔民族大義。