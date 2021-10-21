一名林姓男子在2017年房市仍相對低迷時，意欲買房當養老本錢，但他看上位於台北西門町不到10坪屋齡約30年老舊小套房，房價卻怎麼也殺不下來後，即向房屋仲介放話，將把資金押注廣達（2382）的配息收益，應可贏過買房之租金收益。

結果4年後的股息收益，果真贏過穩定的房市租金利益。券商業者指出，從該案例可觀察貨櫃航運解套之道，若貨櫃航運的運價，在未來3~5年得持穩於高檔，則單是股息收益的想像空間就很可觀，例如，陽明、萬海與長榮在今年的EPS，法人初估至少20元起跳，只要未來5年的EPS持穩在5~10元間，則目前陽明、長榮拉回至90元附近的波段投資價值，不宜看淡。

該名林姓男子表示，4年前意欲買房，以租金收益養老，因此對房市的地點與人潮是否匯集相當重視，不過，好地段的房價真的很難殺下來，如台北西門町權狀近10坪，但實際建坪僅6坪多的小套房，要價逾680萬元，且屋齡約30年，竟一毛錢都殺不動，而買下之後的月租金約1萬元至1.2萬元，年收益的利率僅約2%，並不是很吸引人。

他當時即跟房屋仲介的業務員表示，屋價殺不下來，還不如投資在股市具高股息殖利率的相關股票，當時他僅拿NB代工大廠廣達為例，適時廣達的股價多在60元至65元橫向整理，若以65元買進，則680萬元可購得約104張，以廣達每年穩定配息多在每股3元之上計算，則未來的股息收益將完勝房市租金收益。

只是股市有上下起伏震盪的風險變數，使仲介業務員仍以房市具增值空間及穩定收益為由，意欲說服林姓男子買房。但林姓男子心意已定，即放話押寶廣達收益應更可觀，也相對安全，因廣達是可放心兼具安心的永續經營的績優企業，即便股價常予人牛皮印象。

結果2017年至2020年廣達每年的配息分別是3.4元、3.55元、3.7元及5.2元，這4年源自股息的進帳，就逾164萬元，而當初若買小套房，即便以每月1.2萬元租金收益計算，4年下來也不過57.6萬元，孰是理財養老兼具增值的關鍵，高下立判。況且西門町的老套房，增值空間也相對有限。

業內人士解讀，投資股市有一定程度的風險變數，上述案例只能說適時廣達的股價確實位處相對低檔區，就股息殖利率觀察，自然有投資價值。所以就波段操作言，股價位處的相對位置滿關鍵，且企業的永續經營能力及競爭力也需列入考量，此或係台股已達萬六以上高檔，舉凡配息穩定的績優股，仍有一定程度的吸引力。

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