「大方體驗自然」臉書社群自行招攬召集民眾辦理戶外活動，於10月16日下午行經雙溪區虎豹潭時遭逢遇溪水暴漲暴雨，造成6位民眾不幸發生失足溺水滑落溪水案。，目前已尋獲5位民眾，尚仍有1位女童待尋，雙北市政府今動員414人，加強對32處水域進行搜尋失蹤8歲劉小妹的搜救任務。

警消帶著搜救犬從六和橋至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭河岸草叢各搭配2組犬隊強力搜索。(新北市消防局提供)

新北市消防局消防局說明，今(21)日上午7時於市府壽山宮市府前進指揮所暨坪林虎寮潭前進指揮站同步進行勤前教育，本日搜救能量總計共動員414人、6隻搜救犬及18艇，包含消防、義消、民間救難團體等專業人員，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，針對13個搜索區段，盤點32處重點搜救水域(含河道彎折處與緩流區)。

警消帶著搜救犬從六和橋至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭河岸草叢各搭配2組犬隊強力搜索。(新北市消防局提供)

新北消防局動員414人、6隻搜救犬及18艇，包含消防、義消、民間救難團體等專業人員，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，針對13個搜索區段，盤點32處重點搜救水域。(新北市消防局提供0

動員414人、6隻搜救犬及18艇，包含消防、義消、民間救難團體等專業人員，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，針對13個搜索區段，盤點32處重點搜救水域(含河道彎折處與緩流區)。

搜索策略採空巡、岸巡、船巡，更提醒岸巡人員特別加強草叢、樹叢、泥濘區之搜索，並於六和橋至畚箕湖間、黑龍潭至烏嘴長潭河岸草叢各搭配2組犬隊強力搜索，注意有無屍臭氣味，並持續運用空拍機5組、水下攝影機3具、魚探機2組進行空照及水下深潭搜索，並申請空勤總隊協助空巡。

新北市政府消防局黃德清局長強調，從案發到現在已經超過112小時，連日來北勢溪水持續下降，評估失蹤者可能卡在草叢、樹叢間，今天特別針對河床上及周邊草叢、樹叢結合搜救犬進行氣味軌跡追蹤並以人鍊進行地毯式搜索，同時動員雙溪、坪林區公所清潔隊進行開路除草共同協尋，期盼在今日持續的加強搜救中即能尋回失蹤女童。