中國恆大日前傳出將出售恆大物業51%股份給另一個地產巨頭合生創展。但20日晚間，恆大對外宣布這項交易已經終止。恆大與恆大物業今天恢復在港股交易，開盤分別下挫10%、8%。

中國恆大、恆大物業及中國房地產巨頭合生創展，10月4日同時宣布暫停在港股的交易，隨後傳出合生創展預計吃下51%股份，入主恆大物業。

20日晚間，恆大集團發出公告指出，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得到的資訊，有理由相信受讓方（合生創展）未能符合對恆大物業股份作出全面要約收購的先決條件，因此於13日行使權利終止該協議。

在恆大正式對外宣布交易告吹後，合生創展隨後也發出公告表示，不接受恆大所聲稱「解除或終止該協定」的任何實質內容。

合生創展指出，恆大未依協議，於10月12日完成向買方（合生創展）出售銷售股份。合生創展曾在10月13日發出通知，要求賣方按照該協議履行其責任，同時保留所有法律權利，包括在該協議事項下的權利。然而恆大於同日通知，表示予以解除或終止這項協議。

在宣布交易終止後，恆大集團、恆大物業與合生創展，今日恢復在港股的交易。由於受到不利消息影響，恆大集團、恆大物業的股價在開盤後，分別下挫了約10%及8%。截至上午10時30分，仍下跌9.5%與4.5%。

與恆大不同，合生創展在開盤後先是上漲0.9%，隨後一路上漲，截至上午10時30分，已經漲了5.1%左右。

據香港經濟日報報導，恆大物業去年上市時，合生創展為初期投資者之一，不過總持股少於1%。目前，恆大集團持有恆大物業60.96%的股份。由於上市未滿一年，若恆大集團要出售控股權，須取得港交所同意。（編輯：翟思嘉）1101021