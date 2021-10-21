30歲男健身房運動突倒地 送醫搶救後已恢復生命跡象 11:262021/10/21 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方指出，該名男子轉送林新醫院搶救，目前已恢復生命跡象。（翻攝林新醫院臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名年約30歲的男子，今天上午9時許在大墩路某健身房運動，卻因突然身體感到不適昏倒；當警消派遣中港消防分隊動員救護車及救護員到場，因該名男子無生命跡象，經當場電擊仍無效，轉送林新醫院搶救；警方強調，該名男子經搶救已恢復生命跡象，全案正由警方調查協助處理中。 警方指出，該名男子於大墩路某健身房運動，為何會突然感到不適？全案正由警方會同健身房及院方調查中。 男法官偷拍女法官電腦 截私密對話檢舉婚外情遭判5月 林口老翁過馬路遭撞飛 頭部重創多處骨折無生命跡象 #健身房 #運動 #搶救 #大墩路 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日學者看健康長壽3要素 特別警告「獨自運動衰老更快」 04:242021/10/21 健康 男搭捷運緊貼女臀部「搖晃」 遭逮辯稱太衝動 09:232021/10/21 社會 社區大總管1／總幹事好威 買賣、租賃一手抓 房仲售屋「潛規則」曝光 10:442021/10/21 財經 新北男打BNT後胸悶、呼吸困難 昏倒送醫不治 15:462021/10/20 生活 陳柏惟罷免案》傳地下賭盤操縱 警方查4運動簽賭站嚴查 10:132021/10/21 政治 專家傳真－運動控股公司 是運動選手最光明道路 04:102021/10/21 專題周報 川普前軍師巴農 涉嫌藐視國會遭訴 04:102021/10/21 話題觀察 操盤心法－東南亞疫情趨緩 越南績優股回神 04:102021/10/21 證券．權證 華南銀行主辦星裕國際聯貸 支持運動休閒產業發展 18:302021/10/20 財經 反擊謝長廷說法 施明德妻3000字長文逐一舉證 「公開回覆」 09:222021/10/21 政治 《熱門族群》復工有進度 製鞋業腳力快 10:362021/10/21 財經 社會熱門新聞 台積電南科再生水廠電銲引大火 救出2工人疏散270人 - 社會 警界高官兒撞勞斯萊斯昏迷 1800萬「魅影」車主身分曝光 - 社會 純情男暈爆年輕妹子「存款全借出」 她真實身分竟是「舅媽」 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 新北男接愛妻下班等嘸人 苦守1年半法官救了他 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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