1名年約30歲的男子，今天上午9時許在大墩路某健身房運動，卻因突然身體感到不適昏倒；當警消派遣中港消防分隊動員救護車及救護員到場，因該名男子無生命跡象，經當場電擊仍無效，轉送林新醫院搶救；警方強調，該名男子經搶救已恢復生命跡象，全案正由警方調查協助處理中。

警方指出，該名男子於大墩路某健身房運動，為何會突然感到不適？全案正由警方會同健身房及院方調查中。