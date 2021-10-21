31日，日本即將舉行眾議院改選，日本上班族的調薪問題再度躍上檯面。因為，在1990年代日本經濟泡沫化之後，嚴格講起來根本沒有調漲過。所以，日本經濟在經過失落的30年之後，民眾賴以為生的薪水後續，也將影響新任日相未來的聲望。

朝日新聞(Asahi Shimbun)日前曾在頭版版面刊載一篇薪資停滯30年的文章，以反映受薪階級現況。同時，根據經濟合作暨發展組織（OECD）從購買力平價角度來看，日本年平均薪資為38,514美元。依這種比較不同國家貨幣的購買力、不同經濟體的成長性，人均所得以及各國之物價水準方式來評斷，日本商品價格在OECD主要35個成員國中，排名第22位。

同時，自1990年日本經濟泡沫化後迄今約30年，日本平均薪資僅增約4.4%，鄰居韓國則飆升90%，至於美國與英國也分別漲47.7%以及44.2%。而在2015年時，韓國年均薪資超越日本後，韓日兩者中間的差距就不斷擴大。就連2020年新冠疫情爆發的這一年，韓國上班族一年平均薪水，都要比日本高出390萬韓元左右。

日本薪資漲不動有很多原因，其中之一就是勞方職務結構化改變。也就是非編制內的約聘員工數量，從90年代約兩成，迄今增至4成左右。

日本有學者專家指出，日本在90年代經濟泡沫破滅後，很多公司都大量裁員與大幅減薪，當時也曾被輿論罵到臭頭。因此，為何目前業績還算不錯的日企卻一直不肯加薪，說穿了就是未雨綢繆，為了防止30年前裁員減薪的事件再次上演。

根據國際貨幣基金（IMF）統計，2020年日本名目經濟成長(GDP)雖僅次於美國以及中國大陸，位居全球第3。不過，與90年代相比，美國成長3.5倍，中國大陸更是飆增37倍，但日本僅增1.5倍，還輸給GDP排名第4，德國2.3倍的成長率。