為防疫盡心力，台東縣關山慈濟醫院30日將舉辦愛心義賣，池上鄉種植生產、專門外銷的米之谷有限公司董事長鍾為貴和池上青農魏瑞廷代表捐贈活動100包精品白米響應；由於1包白米在國外售價折合台幣825元，受贈的關山慈濟醫院潘永謙院長坦言，真不知道該如何標價。

鍾為貴說，種植的白米秉持對土地友善、對消費者負責，優質商品的市場價值取決於生產的過程及付出的所有成本，送到「梵蒂岡」教宗飯桌建立成功的國民外交典範，至於愛心義賣如何定價，則完全尊重關山慈濟醫院的決定。

台東縣關山慈濟醫院30日將舉辦愛心義賣，池上米之谷有限公司董事長鍾為貴和池上青農魏瑞廷代表捐贈活動100包精品白米響應。（蔡旻妤攝）

潘永謙表示，為匯聚社會各界更多愛心捐助慈濟基金會一起來為防疫努力，關山慈濟醫院與慈濟志工規劃「愛在台東愛心義賣活動」，現場攤位設有小吃甜點、農產品、手工藝品等及古箏表演音樂欣賞。潘永謙也恭喜剛獲得全國十大傑出青年的魏瑞廷，得感謝義賣消息主動聯繫願意牽線捐贈100包精品白米。

鍾為貴指出，很高興能有機會和魏瑞廷共同來回饋地方，而這次米之谷除了捐助慈濟愛心義賣園遊會外，也分享給關山義消分隊。關山義消分隊長周福安開心表示，感謝鍾為貴和魏瑞廷對關山義消的支持肯定，相信品嚐這如同白米界的LV，絕對口感會是與眾不同。