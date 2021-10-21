新北市消防局在三峽區新建第五救災救護大隊車輛保養中心，負責轄內所有消防車輛檢修作業，另外也在廳舍內打造全台首座自設SCBA（空氣呼吸器）檢測維護室，針對消防員2000多套裝備進行清潔、維護。（蔡雯如攝）

全台近期消防事故頻傳，為了增加消防救援能量，新北市消防局在三峽區新建第五救災救護大隊車輛保養中心，負責轄內所有消防車輛檢修作業，另外也在廳舍內打造全台首座自設SCBA（空氣呼吸器）檢測維護室，針對消防員2000多套裝備進行清潔、維護。新北市長侯友宜表示，轄內消防廳舍已完成6處啟用，目前還有3處規畫中，希望給予足夠支援，讓消防員能在前線奮戰。

新北市第五救災救護大隊暨車輛保養中心新廳舍今舉行落成典禮，侯友宜、立委吳琪銘等人皆參與。第五救災救護大隊主要負責土城、樹林、三峽及鶯歌區的救災任務，轄內有集合住宅、工廠、滿月圓遊樂區與大豹溪戲水景點，救災類型多樣，但原先救災廳舍空間較為狹小、救災車輛也進出不易，市府2019年決議重建，花費約1.3億元，興建總樓地板面積1167坪，地上6層、地下1層的新廳舍。

消防局表示，該棟新廳舍設有車輛保養中心、車輛及裝備器材改良研發及SCBA檢測維修3大重要功能，其中維修保養區負責新北752輛消防車輛保養，可同時容納8部各式大、小消防及救護車的保養作業，場區設計參考國內多家知名大型車廠外，也引進日本東京都消防廳、香港消防處及新加坡等國家保養單位的規畫制度。

另外，SCBA是消防員進出火場必要裝備，防止缺氧、毒氣等惡劣環境，原本轄內所有SCBA維修檢測都要從回原廠檢驗，所費不貲，但未來新廳舍設立後，各分隊隨時可進行個人裝備檢修，提升救災防護能量。

侯友宜表示，新北市要安居樂業，靠得是轄內2000多個消防員守護消防安全，因此一定要給消防人員足夠的支持，讓他們完成救災任務，目前新北正在興建鳳鳴分隊、坪林分隊新建工程，雙溪分隊、淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊、貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程也正在規畫中，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，盼提供給市民安居樂業的新環境。