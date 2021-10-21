台灣速食店林立，各連鎖品牌競爭激烈，其中摩斯漢堡是公認最貴的速食店，讓網友好奇摩斯為何能在台灣生存下來，貼文一出引起論戰，有鄉民點出「餐點好吃」跟「紅茶好喝」是關鍵，不過也有人覺得摩斯漢堡的份量太小還越來越難吃。

一名網友18日在PTT上表示，說到台灣三大速食，大家會想到麥當勞、肯德基、摩斯漢堡，但他總是想不通，摩斯漢堡相比其他家速食連鎖店更貴，一個套餐至少200塊上下，分量看起來很少，但熱量根本沒有比較少，為什麼還能在台灣生存下來？「是真的比較好吃還是捧出來的？」。

貼文一出引起熱烈討論，許多網友覺得摩斯漢堡的餐點好吃、紅茶好喝是兩大優點，「薯條和辣味吉士堡很讚」、「比麥當勞、肯德基好吃啊」、「雞塊和紅茶好吃」、「這家不是紅茶店嗎？」、「本體是紅茶」。

但也有許多人難以認同，紛紛表示「那份量一般人都吃不飽」、「越來越難吃，以前有帶骨熱狗時真的不錯」、「很少又貴」、「普通，不過每樣東西常吃就會變難吃」、「份量小又等超久，而且完全不知道好吃在哪裡」、「一堆人說好吃每次忍不住去吃，吃完明明就普普」、「等超久！」、「硬捧的」、「以好吃度來講我覺得並沒有比較突出」。