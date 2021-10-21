台南市南科園區上午11點傳出火警，善化區南科九路20號旁中鼎工程施工中的台積電再生水廠施工海棉起火燃燒，現場竄出大量濃煙，台南市消防局派出南科分隊等21車37人前往搶救，11點19分火勢已受控制。

消防人員在現場持續滅火時，11點21分發現起火處所旁下水池有2名施工工人受困，樓梯受火勢影響無法逃生，已由消防人員架梯將人平安救出，兩人意識清醒，沒有受傷不需就醫。初步調查，起火原因疑似電焊中不慎引燃泡棉。

據了解，南科再生水廠由台積電向南科管理局租地，委由中鼎工程投資興建，雙方簽訂供水合約，完工後每天提供2萬公噸再生水供台積電使用，工程已進入收尾階段，尚未開始供水。

今年2月7日再生水廠施工過程，也曾發生工人從高處墜落8米深水槽的死亡意外，因此被列為高風險工地。南科管理局表示，已請專家輔導施工安全，工地管理已經大有進步，今日因電焊不慎引發泡棉起火燃燒，廠區也快速疏散270名工人，目前工地已勒令停工，以利後續調查。