通膨議題與美國縮減購債兩大利空衝擊全球股市，進而拖累台股表現，9月加權股價指數震盪，成交量月減近兩成。元大投信台股市場基金產品(含主動基金、ETF及ETF連結基金) 9月底合計規模與受益人數持續成長，規模總計達4040億元、市佔率47.2%；而受益人數106.9萬人、市佔率40.2%。

進一步分析成長動力來自於元大台灣50ETF(0050)和元大高股息ETF(0056)及台股主動型基金。元大投信身為台股投資領導者，旗下主被動產品向來是投資人錢進台股優選，根據證交所與投信投顧公會數據，今年來元大投信台股市場基金產品受益人數月月成長，主要來自元大投信0050和0056兩檔高人氣ETF，9月定期定額交易戶數分別達11.4萬人、9.6萬人，是全體ETF的第一、二名。

此外，元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)成立於全球新冠肺炎爆發的低點，又搭配月配(註1)、年終配(註2)、收益平準金等機制，在銀行與證券通路反應熱烈，不少投資人將其作為長期定期定額的核心配置，該基金加上歷史悠久的「元大五小福」台股系列基金，全部通路合計定期定額人數達34.3萬人。

考量到長期投資須關注ESG議題風險，元大投信正式採用晨星永續投資評級進行基金認證(註3)，並揭露於官網供投資人查詢。元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金，截至9月底規模超過4000億元，其中0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)，以及多檔「元大五小福」台股系列基金獲得五顆地球肯定，表示該基金對於投資標的之ESG議題風險控管表現優異。

元大投信指出，台股上市櫃公司9月營收相當亮眼，主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能，且正值傳統消費旺季，加上供應鏈報價調漲等利多，整體企業總營收連七個月穩居3兆元之上，達3.7兆元，刷新歷史單月新高，另一項歷史新高紀錄則是9月有140家企業營收創歷史新高，連七個月維持百家以上，台灣企業獲利能力仍優異。只是9月以來台股走勢震盪，對於一般投資人而言操作難度大增，此階段有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢，並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。

資料來源：投信投顧公會，2021/9/30。表格統計之台股市場基金產品包含國內投資-股票型、指數股票型、槓桿型/反向型、指數型及ETF連結基金

資料來源：投信投顧公會，2021/9/30。表格統計之台股市場基金產品包含國內投資-股票型、指數股票型、槓桿型/反向型、指數型及ETF連結基金

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。