人民幣兌美元中間價21日報6.389元，較上日中間價報價6.4069元上揚179個基點，漲幅0.28％，續創6月11日以來的逾四個月新高。

截至11點20分，人民幣兌美元在岸價報6.3882元，較上日官方收盤價6.3936元上漲54個基點，漲幅0.08％。

離岸價報6.3839元，上揚113個基點，漲幅0.18％。