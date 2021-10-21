人民幣勁揚179個基點 續創逾四個月新高 11:392021/10/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價21日報6.389元，較上日中間價報價6.4069元上揚179個基點，漲幅0.28％，續創6月11日以來的逾四個月新高。 截至11點20分，人民幣兌美元在岸價報6.3882元，較上日官方收盤價6.3936元上漲54個基點，漲幅0.08％。 離岸價報6.3839元，上揚113個基點，漲幅0.18％。 連19紅 金額達629億美元 9月外銷訂單史上新高 股價指數期貨贏家專欄－臺灣永續期貨 後市樂觀 #上揚 #基點 #漲幅 #續創 #四個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外銷訂單熱爆 資通訊、電子雙引擎 04:102021/10/21 財經要聞 無畏變數 健鼎、瀚宇博Q4續旺 04:102021/10/21 證券．權證 《半導體》營運轉佳 華東穩揚 11:272021/10/21 財經 操盤心法－東南亞疫情趨緩 越南績優股回神 04:102021/10/21 證券．權證 比特幣衝破6.6萬美元 創新高 04:102021/10/21 財經要聞 百萬人肯定 元大台股市場基金續占鰲頭 11:422021/10/21 財經 需求轉淡 電視面板價續跌 04:102021/10/21 產業．科技 美財報報喜 15檔概念股發威 04:102021/10/21 證券．權證 奧迪創新獎活動11/30舉行 11:392021/10/21 財經 《經濟》疫情減緩跨國投資 前9月核准僑外投資減3成 09:112021/10/21 財經 特斯拉第3季財報佳但有3變數 台概念股漲跌互見 11:422021/10/21 國際 財經熱門新聞 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 破千萬職缺找不到人！專家曝大缺工「悲慘結局」這2強國慘了 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 他住40年市區老公寓 該賣還是等都更？網竟一面倒選這個 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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