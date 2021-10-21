由台灣奧迪汽車主辦的「奧迪創新獎」邁入第四屆，過去三年來扶植了許多有能力形塑未來的新創企業，共同替奧迪（Audi）品牌、台灣社會，甚至是人類生活樣態帶來改變契機。今年台灣奧迪再次與全球最大圖資平台HERE Technologies、台灣科技新創基地Taiwan Tech Arena、玉山國際加速器Mosaic Venture Lab、雲端平台AWS等合作夥伴攜手，用奧迪創新獎在新創圈颳起旋風。

台灣奧迪指出，2021年奧迪創新獎所聚焦的核心議題，在於AI人工智慧、永續性，以及擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）。由台灣奧迪經過嚴格評估篩選後，挑出14支新創隊伍，專注領域包羅萬象，從電池回收、再生材料應用、擴增實境應用到視覺藝術與光雕藝術等，看似專業各不相同，但實則都圍繞在數位體驗與永續解決方案這個議題。來自不同領域的14組頂尖新創團隊，需共同合作並互相競爭，而他們的目標只有一個：打造未來移動展間。

台灣奧迪表示，打造展示間所需要的資源以及相關領域涉獵頗廣，單靠一組新創團隊很難獨力完成。故本屆奧迪創新獎也破天荒首次加入「組隊制」的條件，這14支新創隊伍所提出的合格提案必須滿足下列條件方能進入下一階段審查：提案方至少要由三個新創團隊組成、解決方案需同時符合AI人工智慧、永續性，以及擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）這三項領域、解決方案需模組化且可以完全移動、解決方案需要提供適應本地環境的使用彈性、解決方案為基於台灣本地使用出發。

台灣奧迪指出，因疫情改變的不只是奧迪創新獎，現代人的生活方式同樣也有劇烈翻轉，大家更喜歡身處開闊空間，保持社交距離並減少直接或間接接觸的機會。對汽車產業而言，這代表傳統賞車、購車的消費型態受到重大考驗。台灣奧迪希望藉由今年的奧迪創新獎，讓擁有各種相關專長的新創團隊彼此合作，激發出耀眼火花，撥開迷霧找尋新世代移動展示間的發展方向以及無限可能性。

2021奧迪創新獎首日活動將於11月30日舉行，參與提案的團隊需要直接面對來自各領域的評審，針對提案內容的市場潛力、解決方案獨特性、可行性等多項條件進行審核；新創團隊也將獲得活動第二天的OpenHaus交流會參與資格，直接面對來自各領域的專家們發表團隊創意，藉此獲得新的協助或合作機會，甚至與業界領袖、創投、投資人、意見領袖建立關係網絡，亦替台灣新創圈帶來更多資源以及曝光關注。

評選結果會在2021年12月31日公布，金獎團隊可獲得30萬元獎金，以及和奧迪進一步合作的機會；銀獎團隊則可獲得由協辦單位HERE Technologies提供的15萬元獎金；銅獎團隊亦可拿到等值5萬元的獎勵；而雲端平台AWS繼2019年曾為奧迪創新獎的夥伴後也再次與台灣奧迪攜手，提供新創團隊所需資源，共同見證台灣新創團隊的創新潛能。