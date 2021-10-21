TOYOTA GAZOO Racing攜手PlayStation知名遊戲《Gran Turismo Sport》舉辦國際電競賽車賽事「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup」，台灣電競賽車好手－周翼騰在「TGR GT Cup ASIA 2021」以積分41分擊敗亞洲各國選手，拿下第二名的好成績，並取得11月TGR GT Cup世界盃總決賽的晉級門票。

「TGR GT Cup ASIA 2021」作為晉級TGR GT Cup世界盃總決賽的資格賽，集結亞洲七國（台灣、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、南韓）共計21名頂尖高手，駕駛TOYOTA GR指定車款－GR YARIS、GR SUPRA、GR 86及TS 050 HYBRID在經典賽道上同台競技，並一同爭奪TGR GT Cup 2021世界盃總決賽的唯二晉級門票。本次TGR GT Cup亞洲盃更特別邀請七國當地設計師，為參賽選手設計各國專屬賽車外觀。台灣設計師Jeff Lin (@PixelJeff) 以台灣夜市的霓虹招牌為主要設計元素，加入台北知名地標TAIPEI 101眾多天燈，並融合傳統的天燈意象，車身則選用藍紫色帶點螢光迷幻色彩，「賽博龐克 ( Cyberpunk )」的競速風格在賽道上更是吸睛度十足。

台灣今年首次參加TGR GT CUP亞洲盃，但台灣選手的堅強實力及優秀表現獲得主持人及賽評的大力稱讚。周翼騰在決賽的第一回合雖然因為小小失誤，與冠軍失之交臂；但在第二回合的著名法國利曼賽道，從桿位賽到正式賽，即發揮過人實力一路領先其他國家選手，最後以積分41分拿下TGR GT CUP亞洲盃第二名的好成績，除了獲得賽事提供的3000美元的高額獎金，也取得11月TGR GT CUP世界盃總決賽晉級門票。