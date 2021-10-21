美國佛羅里達州派克蘭市一所高中2018年發生校園槍擊案，造成17人命喪槍下，曾遭退學的犯案槍手克魯茲今天認罪，並在法庭上向受害者家屬道歉，說他深感愧疚、無法原諒自己。

2018年2月14日情人節，當年19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）拿著合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入他曾就讀的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）開槍濫射，造成14名學生與3名教職員工死亡，另有17人受傷。

克魯茲對17項一級謀殺罪名與17項謀殺未遂罪名認罪。這場美國死傷最慘重的高中槍擊案，掀起學生呼籲收緊槍枝管制法的運動。一些倖存青少年成立「為我們的生命遊行」（March for Our Lives）組織，呼籲為管制槍枝立法，例如發布禁買攻擊步槍令。

克魯茲穿著藍領上衣搭配毛衣背心出庭，他今天配戴一副大眼鏡並戴著口罩，法官謝瑞爾（Elizabeth Scherer）在勞德岱堡（Fort Lauderdale）法庭宣讀每項罪名時，克魯茲則回應「認罪」。

他向法官說，他「有點焦慮」，但能理解為什麼控告他這些罪名，並對出於自己意志的行為認罪。

位於佛羅里達州布羅瓦郡（Broward County）的州檢辦公室在法庭文件中提到，克魯茲犯下「冷酷、經過算計、事先預謀」的謀殺案時，是一名19歲的退學生，曾有心理健康與行為問題。

克魯茲將接受陪審團審訊，接著法官將進行量刑。他至少面臨不得假釋的無期徒刑，但檢方表示他們將求處死刑。

現年23歲的克魯茲認罪後向受害者家屬道歉。他說：「我對我所做的事感到十分抱歉，我每一天都深感愧疚、噩夢不斷。如果我有第2次機會，我會在我能力範圍內，盡力協助他人。」

克魯茲向受害者家屬說：「無論是能苟活或是一死，我相信我未來的命運將由你們決定，而不是陪審團。」