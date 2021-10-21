台北慈濟醫院醫師張健輝手術。（示意圖，台北慈濟醫院提供）

43歲宋姓女子偶然間觸摸到自己的右胸有一個硬幣大小的明顯硬塊，前往台北慈濟醫院就醫後，確診為乳癌第二期，腫瘤約4公分，且位置貼近皮膚，在副院長張耀仁的建議下接受化療及標靶治療，待腫瘤縮小後，再由一般外科醫師張健輝以ICG 螢光顯影輔助系統，施行「3D內視鏡微創乳房切除手術」，術後，宋女未感到任何疼痛，2天後即平安出院。

在台灣乳癌為女性最常見的癌症，根據國民健康署統計，每年有逾萬名女性罹患乳癌。幸運的是，隨著醫療及科技的發展，乳癌手術也與時俱進。張健輝指出：「近年乳癌手術不斷朝低侵襲、精準化、微創的邁進，從傳統大傷口的乳房全切除手術，演變到2D內視鏡微創乳癌手術，現在更發展出3D內視鏡微創乳癌手術，利用內視鏡輔助進行微創乳癌切除手術，可避免傳統手術對外觀及心理所造成的創傷，擁有傷口小、術後減痛、恢復期短、疤痕美觀，以及可於同個傷口完成腋下淋巴結廓清等優點。」

張健輝進一步說明，使用 3D內視鏡與2D內視鏡進行乳癌微創手術的方式大致相同，僅需於患側腋下開一2至3公分切口，伸入內視鏡後以電燒止血，再從肌肉、皮膚間剝離乳腺組織並完整取出乳腺組織即可。然而，相較2D內視鏡，3D內視鏡為立體成像，大幅提升視野的清晰度及細緻度，同時具有景深及可除霧等特點。

當醫師在施作剝離動作時，能清楚區辨皮膚、血管及乳腺組織，免除在進行手術時不慎將患者的皮膚弄破，或是為了保護皮膚導致乳腺組織清除不完全的問題，不只精準度再升級、增加安全性，也間接降低了復發風險，手術所需的時間更僅為2D內視鏡的一半。搭配新型的ICG螢光顯影輔助系統，更可直接於術中注射顯影劑，精準偵測前哨淋巴結的位置，提高手術的即時性及安全性，相較過往於術前以放射性同位素定位，可再省去約1-2個小時的檢測時間。

然而，並非每位乳癌患者都適合採用內視鏡乳癌微創手術，張健輝表示，若是腫瘤較大、位置表淺者，則可能因癌細胞已侵犯到皮膚或肌肉無法徹底清除，不適合施行，建議患者可與醫師討論後，尋求適切的治療方式。最後也呼籲：「早期發現、早期治療，若發現乳房硬塊應勇敢面對，盡速接受專業診療，切勿因害怕而延誤就醫時間。」