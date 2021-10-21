星座運勢網站「星座巫師」分享，巨蟹座、雙魚座、水瓶座最容易出現才女，她們頭腦聰明，心思細膩，能提出與眾不同的觀點，做出讓人耳目一新的作品，才華洋溢令人佩服。

▍1.巨蟹座

巨蟹女性格敏感，心思細膩，平常喜歡待在家裡，休閒都以靜態為主，像是看書、畫圖、插花等，她們的觀察力很強，能感受到生活中許多細微的變化，她們比較不擅長用言語表達，就把自己的所感所知化為文字或圖畫之類的實體作品，創作的同時探索自己的內心，並同理他人的感受，然後把這一切實體化，因此她們的作品往往能引起大家的共鳴，是公認的才女。

▍2.雙魚座

雙魚女喜歡浪漫的事物，情感非常豐沛，面對複雜的事物會抱著好奇心去探索，用自己的方法解讀，直到完全搞懂為止。雙魚女心中有很多夢幻的想法，她們很重視愛情，因此對情感的變化非常敏感，能看懂許多人無法理解的細膩感情，體會生命中各式各樣的悲與喜，因此渾身往往會散發出不食人間煙火的氣質，特別適合從事藝術相關工作。

▍3.水瓶座

水瓶女頭腦聰明，渾身散發與眾不同的人格魅力，不過常常沉浸在自己的世界裡，心中有許多天馬行空的想法，喜歡推敲各種可能性，也因為如此常常能提出讓人耳目一新的觀點，她們不喜歡隨波逐流，能夠保持自己的初心，不會被外界的評價影響，平時行事風格非常低調，不過當機會來臨，她們就會精確的傳達出自己的想法，眾人也將為她的才華驚嘆不已。