MLB國聯冠軍戰繼續進行，勇士最後以9：2大勝道奇，取得系列賽3：1聽牌，進軍世界大賽機會非常濃厚，此戰道奇先發投手烏瑞亞斯(Julio Urias)挨了3支全壘打，讓勇士在比賽前半段取得絕佳優勢，第二戰揮出再見安打的羅沙里歐(Eddie Rosario)繳出5支4，貢獻4分打點跑回3分，包含2發全壘打。

勇士這場比賽前臨時更換先發投手，伊諾亞(Huascar Ynoa)因肩膀傷勢取消出賽，改由查維茲(Jesse Chavez)頂替，而今天查維茲僅擔任假先發任務投了1局，繳出無失分成績打卡下班，反觀道奇這邊出現大麻煩，烏瑞亞斯或許最近出賽頻繁累了，接連被敲3支全壘打，總計5局被敲8安失5分。

次局他面對強打羅沙里歐就被轟，接著被下一棒杜瓦(Adam Duvall)演出「背靠背」，第3局再被彼德生(Joc Pederson)敲安失2分，教練仍沒將他換下。而第5局他又被轟了，當家重炮弗里曼(Freddie Freeman)逮中他92.5 mph四縫線快速球轟向中外野，今天他三次挨轟都是投四縫線快速球。

5局投完烏瑞亞斯被換下場由畢克福德(Phil Bickford)上場投球，接著他和賈斯汀(Justin Bruihl)沒再讓比分擴大。下半局道奇開始得分，波拉克(A.J. Pollock)擊出一壘安打搶下2分，追成2：5落後，但7、8局仍無功而返，而他們可能會後悔沒多拿幾分，因為到9局上半勇士又重新點燃炮火。

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岡索林(Tony Gonsolin)末局遭重創，先被弗里曼擊出二壘安打失1分，接著面對手感發燙的羅沙里歐，被對方逮中83.2 mph指叉球轟向右外野，這是發驚天3分炮，也是他今天第二轟，比數瞬間被拉到9：2，道奇陷入絕境。9局下勇士派投手威爾史密斯(Will Smith)關門，他成功拿下3個出局數，終場勇士就以9：2獲勝取得聽牌。