登山是許多人熱愛的戶外活動，但多少流傳岀不可思議的傳說及禁忌，美女主播劉芯彤回憶起高中時參加中橫健行時，途中前方突然出現穿著黃色雨衣的陌生人，隨後這名黃衣人也失去蹤影，至今回想起來仍好奇對方真實身分，對此，許多網友驚呼就是傳說中的「黃色小飛俠」。

劉芯彤表示得知虎豹潭營隊傳出意外，內心感到非常難過，回憶起高中參加過救國團營隊，暑假時和同學報名七天六夜的中橫健行，沒想到遇上颱風攪局，不僅山莊樓梯變成室內大瀑布，吃飯時膝蓋以下更是泡在水中，隔天，趁著颱風離去天氣放晴，一行人趕緊步行下山到天祥，過程中看到中橫公路柔腸寸斷，沒有一處是完整，不僅走沒幾步就有山崩處，連隧道口都被坍方掩埋，所有人都是手腳並用，爬過所有落石堆。

一行人走到被大堆落石掩埋處，最上方有個小洞，但大小只能容納一個人爬過去，便一個接一個爬過去，劉芯彤順利進入裡頭後，突然發現前方藍衣的同學不見蹤影，反倒岀現身穿黃色塑膠袋雨衣的人，雖然試圖跟對方打招呼，卻未得到回應，就在踏出洞口那一刻，該名黃衣人便失去蹤影，問了前方同學是否有看到這位黃衣人，沒想到對方表示有聽到說話聲音，回頭看卻見到她在自言自語，讓劉芯彤當下毛骨悚然，至今仍好奇該名黃衣人的真實身分。

對此，網友也紛紛回應：「傳說中的黃色小飛俠」、「很有名喔，爬山遇山難掛掉以後，都會跟登山客哈啦幾句」、「黃色雨衣小飛俠？如果是，你看到有名的魔神仔」、「妳怎麼會老是遇到鬼啊」。