台灣師範大學生命科學專業學院研究團隊合影。(台師大提供／李侑珊台北報導)

台灣師範大學生命科學專業學院研究團隊證明，我國野外最常見的斑龜，竟然也可以分辨數字到9與10的差異，這是全世界爬行動物目前所知的最高紀錄。

台師大生命科學系教授林思民與李佩珍，率領生科系碩士生林鳳君、「會思考的狗」行為獸醫團隊謝明穎組成研究團隊，日前發表研究結果獲登國際期刊《動物學前沿》（Frontiers in Zoology）。

團隊表示，憑藉著數感，烏龜可以在野外判斷食物的多寡、配偶的多寡、藏身處的多寡，甚至可以判斷敵我的族群數量，決定要打鬥還是要撤退。

團隊提到，斑龜是台灣野外最常見的龜鱉類，人工繁殖的斑龜寶寶是所有的水族館和寵物店最容易買到的爬行類小寵物，然而台師大的實驗可能讓所有人對烏龜的智力徹底改觀。

團隊在行為獸醫師的指導之下，利用獎勵性的行為增強效應，成功誘導烏龜展現優異的數感能力。表現最好的烏龜，甚至可以分辨9與10之間的細微差異。

團隊指出，測試動物的數感有幾種不同的門派，各有其優點與缺點。過去較常使用的方式是直接給予動物不同數量的具體物件，例如給予1隻蝦子與3隻蝦子），一旦選擇正確，自然就會獲得較多的食物。

但是研究團隊這次使用的是先讓動物學習選擇數量較多的紅色方塊，選對之後再給予食物作為獎賞。這種對抽象事物的關聯，需要更細膩的訓練與學習，但是卻能隔絕其他外在條件的干擾，讓動物的智能得到更佳的發揮。

林思民表示，烏龜具備學習能力，期辨別能力會隨著研究的時間而逐漸增強，這個代表烏龜即使在訓練的過程之中，仍然不斷改善、調整自己的學習歷程。

研究團隊強調，這次研究大幅突破了過去對龜鱉類智能的認知。其實不只是龜鱉，幾乎所有爬行動物的心智能力和數感能力，在全球都欠缺研究，而且嚴重被低估。期待未來能有更多相關的研究發表，加破除大家過去對「冷血動物」的迷思，也盼徹底改善圈養下爬行動物的福祉。