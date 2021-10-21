台中海生館歷經3任市長、4次改名、工程興建11年，市議員謝明源今天於市議會中痛批說，海生館預計明年底「可能」竣工開幕，但明年底竣工開幕後是更大的挑戰，工程總經費超過8億元後續如何振興、帶動海線地區的觀光？觀旅局長韓育琪表示，相信能為台中海線帶來新的觀光量能。

謝明源指出，雖然目前中部沒有相關的海洋主題展覽，但是往南有墾丁的屏東海生館、往北在桃園有日本八景島公司打造的「X-park水生公園」，這兩個海洋主題展覽的場館，一個位於熱門的渡假地區、一個位於高鐵及桃捷可輕易到達的都會區，旁邊還緊鄰outlet、影城、飯店，且兩者佔地都較爲廣大、生物種類也較豐富多元。

謝明源表示，台中海生館僅有一只高8米寬10米的大洋缸可供展示，其餘的展區受限於空間僅能以小型展示缸的方式，且生物種類也較為單一，且交通可及性也較低，像台中海生館這樣較為「精緻型」的場館，如何吸引民眾選擇來台中海生館，進而帶動週遭景點，觀光局必須非常努力。

謝明源說，專案報告中提到未來要串連附近的高美濕地、大安濱海樂園、三井outlet等景點，是必須要做也是不得不做的方向，但就串連景點部分，未來會做什麼規劃來帶動海線旅遊？（例如觀光接駁公車、發行交通與入場券的套票等等）；又如何提升遊客到達台中海生館的交通便利性？

謝明源強調，觀旅局必須現在就要著手籌備規畫，既然花8億元就不能變成蚊子館，必須認真思考如何更有效的藉此提升海線地區的觀光。未來要清楚定位台中海生館的特性、做出市場區隔，規畫具吸引力的觀光路線才能達到興建台中海生館是要提振觀光的目的。

韓育琪表示，台中海生館是海線重大案子，也是大家非常期待的建設，基本營運設施已於今年9月20日正式開工，預計明年底完工，相關OT廠商也將有3.8億元投資案進駐，預計112年底營運，相信能為台中海線帶來新的觀光量能。