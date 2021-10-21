黃露瑤成宜蘭觀光大使。（楠軒工作室提供）

黃露瑤遊遍宜蘭。（楠軒工作室提供）

黃露瑤成宜蘭觀光大使。（楠軒工作室提供）

民視八點檔《黃金歲月》演員黃露瑤前不久受宜蘭縣冬山鄉之邀，前往中山休閒農業區拍攝中秋節柚子宣傳短片，近來又到宜蘭拍攝觀光短片，除了進行鐵馬一日遊，體驗農村的慢活，更帶領觀眾一起吃喝玩樂，笑稱自己可成為宜蘭觀光大使。

黃露瑤表示，因疫情關係許久沒出國，但她喜愛到各地旅行、享受美食，可以一邊工作一邊玩樂更是最大滿足。影片中，黃露瑤帶大家一起體驗宜蘭的食、衣、住、行、育、樂，更用骰子來讓老天爺決定下一個要去的地方。

她不僅去了氣勢非凡、高約250公尺的新寮瀑布、到古意生活藝術館去將茶葉變染料，以茶染布，展現「中山茶染布美學」的獨特柚染T恤、更到馨山茶園去手工炒茶DIY，自己採茶、炒茶、捻茶，什麼都自己來，讓你帶回家不管是自喝或是送禮，兩相宜。

黃露瑤笑說，自己是個不折不扣的旅遊美食控，以前很愛出國，不論是自助旅行或者和家人朋友一起去都很愛，自己也是行程規劃達人，最高紀錄是帶20幾個朋友去澎湖玩，把大家行程都規劃完美，也會根據朋友的個性做不同的安排。

近年因為疫情無法出國，常常心血來潮就到宜蘭去走走玩玩，甚至一個人晚上忽然想到就訂機票，打給經紀人說「我明天沒班，要去台東玩囉，機票我剛買好了」，先斬後奏的隔天就立刻飛去台東找朋友玩，讓經紀人哭笑不得。

這幾次在宜蘭拍攝，黃露瑤也發自內心表示，宜蘭的視野非常遼闊，景色跟都市很不一樣，「開車去很快，平常沒事就可以立刻殺過去偷閒」，風景明媚又慢活的宜蘭，她也列為最想帶爸媽去旅行的好所在。