鴻海集團旗下鴻準20日全面改選董事及重新推舉董事長，原董座李光曜卸任，由前京鼎發言人呂軍甫出任董事長，不過未影響李光曜出任台灣機械工業公會常務理事資格。

鴻海集團創辦人郭台銘20多年前脫離台灣區機器工業公會(現更名台灣機械工業公會)，另組台灣區模具公會，鴻海集團不再是機械公會會員。鴻海集團近年跨足電動車領域，推動MIH電動車開放平台，並與裕隆集團合組成立鴻華先進科技，目前至少1500家廠商參與MIH電動車聯盟。

機械公會名譽理事長柯拔希為促成台灣機械業有機會分食電動車設備大餅，爭取鴻海重新入會，今年3月下旬卸任理事長之前，曾多次拜會出身鴻海集團的亞太電信前董事長呂芳銘等人，促成鴻海重新入會，並安排時任鴻準董事長李光曜出任機械公會常務理事，機械公會今年會員大會當天，李光曜人在大陸出差未到場，仍締造首次參選就當選常務理事的紀錄。

鴻準20日全面改選董事及重新推舉董事長，原董座李光曜卸任，由前京鼎發言人呂軍甫出任董事長。機械公會理事長魏燦文今(21)日表示，李光曜是以鴻海資深處長資格入會，擔任機械公會常務理事資格，不會因卸任鴻準董座而改變。