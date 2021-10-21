為了掌握台灣繁殖鳥類的族群趨勢變動情形，特有生物研究保育中心推動「台灣繁殖鳥類大調查」，從2009年開始在每年台灣鳥類的主要繁殖季節的3-6月間，號召全台各地具有鳥類辨識能力的公民科學家，在各自認養的樣區進行數鳥的任務，逐年監測追蹤台灣繁殖鳥類、以及部分鳥種族群明顯變動的科學性數據，可為生態環境提出警訊。

特生中心指出，已邁入第13年的「台灣繁殖鳥類大調查」，累積超過70萬筆的鳥類調查資料，已有約4百多名公民科學家在各自認養的樣區調查當地的鳥種組成和數量，範圍遍及臺灣全島和金門、蘭嶼等離島。活動目標是期望透過全民參與，以固定的時節、地點及方法，記錄台灣繁殖鳥類的現況，並逐年累積長期的監測資料，參與調查的公民科學家不分年齡，從9歲到70歲以上都有，人人都希望藉由自己的力量展現對臺灣生態環境的關心和熱情。

研究團隊分析追蹤2009-2020年的資料顯示，保育類鳥種中的台灣朱雀和烏頭翁的族群顯著下降，而生活在農地和草叢的棕三趾鶉、斑紋鷦鶯、灰頭鷦鶯、褐頭鷦鶯、棕背伯勞和粉紅鸚嘴的族群，也呈現明顯下降的趨勢，是我們需要關注和警覺的現象。然而，並非每一種鳥類的族群趨勢往上走就是一件喜事，好比說，外來種的灰頭椋鳥和白腰鵲鴝族群趨勢持續成長的狀況，對於本土鳥種和生態造成的威脅也是一種警訊。

特生中心指出，「台灣繁殖鳥類大調查」是眾多志工完成的公民科學活動，所得資料經過匯集與檢核後，部分已陸續開放於「台灣生物多樣性網絡（TBN）」、「台灣生物多樣性資訊機構之入口網（TaiBIF）」和「eBird Taiwan賞鳥資料庫」等公開資料庫，不僅可以供各界人士參考運用，也成為全球皆可共享的鳥類資訊。